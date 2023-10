Charles Leclerc strappa ad Austin la terza pole della sua stagione: "Merito del grande lavoro del team, oggi mi sono sentito forte in tutte le qualifiche. Abbiamo fatto dei passi in avanti, ma la gara sarà difficile. Domenica darò tutto per vincere". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4k (canale 213) e in streaming su NOW

"Forti nei weekend Sprint? Con il team abbiamo fatto un grande lavoro. Sappiamo che in questi weekend è più importante che mai avere delle PL1 pulite e ce l’abbiamo fatta. Siamo partiti con delle buone basi, grazie al lavoro dei ragazzi in fabbrica, e la macchina fin da subito ha dato buone sensazioni. Io mi sono sentito forte per tutte le qualifiche. Solo nell’ultimo giro ho commesso qualche errore qui e là, ma credo che non sia stato semplice per nessuno. Sono molto contento, partiremo in pole per domenica. Curva 1? Qui è sempre complicata, ma partire davanti è sempre meglio che stare dietro. Sono molto felice. Sono molto contento, quest'anno non mi sentivo tanto a mio agio con la macchina ma abbiamo lavorato tanto in questa seconda parte di stagione e questo mi ha aiutato con lo stile di guida. Abbiamo fatto dei passi in avanti, non dobbiamo trarre conclusioni oggi per una pole, perché in gara sarà difficile. Ma farò tutto per vincere domenica".