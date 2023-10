Ferrari grande protagonista nelle qualifiche di Austin, si è dimostrata estremamente forte. Leclerc è stato preciso e a proprio agio sulla macchina e questo fa la differenza: è molto carico per questo fine settimana. Attenzione a Verstappen, che vorrà il riscatto già oggi nella Sprint. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4k (canale 213) e in streaming su NOW

AUSTIN, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE