Charles Leclerc riporta la Ferrari in pole position nel GP degli Usa: il monegasco partirà in prima fila con Lando Norris, subito dietro Hamilton e Sainz. Solo sesto Verstappen, nona l'altra Red Bull di Perez. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4k (canale 213) e in streaming su NOW

AUSTIN, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE