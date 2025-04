La Ferrari ha deciso di cambiare quasi per intero le power unit di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton prima della gara dell'Arabia Saudita. Nonostante ciò, essendo solo al primo cambio, per entrambi i piloti il rischio penalità è ancora lontano. Di seguito il punto sulla situazione. Il GP dell'Arabia Saudita è live alle 19 su Sky e in streaming su NOW

