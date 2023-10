Con una magia delle sue, Charles Leclerc torna a graffiare nelle qualifiche di Austin, prendendosi la pole. Dietro di lui almeno altri cinque piloti partono per vincere, compreso Verstappen. Oggi la Sprint, con i soliti dubbi da sciogliere nei suoi 19 giri. Si parte a mezzanotte: tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4k (canale 213) e in streaming su NOW

In una stagione complicata e per nulla facile è tornato a graffiare come in pochi sanno fare. E così, in un caldo venerdì texano, Charles Leclerc si è tolto la soddisfazione di prendersi la prima pole position su questa pista, la 21^ in carriera e la terza di quest'anno. La differenza, seppur minima, allo scoccare delle qualifiche l'aveva fatta Max Verstappen per cinque millesimi, ma il tre volte Campione del Mondo si è visto alla fine cancellare il suo tempo per aver oltrepassato i limiti della pista, scivolando in sesta posizione e lasciando la pole al monegasco. Intelligente e anche un po' spavaldo, Leclerc ha fatto una magia in entrambi i giri del Q3.

Dopo aver intuito durante le precedenti sessioni di qualifica di non poter sfruttare al massimo le gomme soft fino alla fine del giro, quando più contava si è preso qualche rischio nel sacrificare leggermente il primo settore per poi dare tutto negli altri due e questo è bastato, nonostante anche qualche piccola sbavatura. Sicuramente una rivincita dentro di sé per altre qualifiche a cui teneva e che non sono andate come dovevano andare, come quelle di Monza e Singapore. Il monegasco ritrova così il suo sorriso più spontaneo ma sa che è ancora tutto da costruire, qui ma soprattutto per il futuro, anche se adesso, con le ultime modifiche alla SF-23, la monoposto sembra essere tornata vicina alle sue preferenze. In griglia domenica avrà di fianco un'arrembante Norris con una McLaren in grande spolvero. Dietro, schierati in seconda fila Hamilton, e il compagno Sainz. Poi Russell e appunto Verstappen.

Anche se ad Austin sono arrivate solo vittorie dalla prima fila, 5 dalla pole e 5 dalla seconda casella, tutti questi piloti praticamente partiranno con l'obiettivo di vincere, ognuno con il suo sogno di rivincita in testa e nel piede. Come ogni fine settimana con la Sprint Race, rimangono ovviamente per ora i soliti punti interrogativi legati al ritmo gara, caldo e dossi da gestire che potrebbero aumentare il degrado termico delle gomme. Dubbi che in parte verranno sciolti durante i 19 giri della Sprint. Ma prima si torna di nuovo in qualifica, con qualche certezza, ma anche qualche sogno in più.