Carlos Sainz ha chiuso al 6° posto la Sprint. Lo spagnolo commenta la scelta di partire con la gomma rossa: "E' andata come ci aspettavamo, ma fare 19 giri è stata dura. Era comunque un rischio da prendere per imparare qualcosa in vista della gara". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4k (canale 213) e in streaming su NOW

GP USA, HIGHLIGHTS SPRINT