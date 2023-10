Max Verstappen vince la Sprint di Austin e commenta la partenza molto aggressiva su Charles Leclerc: "Al via la manovra è stata al limite, ma c'era spazio all'esterno. Ho dovuto gestire il passo, Hamilton è stato vicino ma il ritmo della macchina era molto buono. La gara lunga sarà difficile, ma proveremo a divertirci". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4k (canale 213) e in streaming su NOW

GP USA, HIGHLIGHTS SPRINT