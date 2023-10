Fred Vasseur commenta la Sprint della Ferrari, con Leclerc 3° e Sainz 6° e unico tra i migliori a correre con gomma rossa: "La scelta di Carlos è in vista della gara, era l'unica occasione per testarla. Non sono soddisfatto del risultato, ma era importante avere dei riferimenti. Dovremo tenere dietro Verstappen. La sua partenza? A dir poco aggressiva...". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4k (canale 213) e in streaming su NOW

"In gara il primo giro sarà cruciale, come sempre"

"Stamattina abbiamo deciso di usare la Rossa con Carlos, anche in vista di domani era l'unica occasione. Non sono soddisfatto, potevamo fare un lavoro migliore ma era importante avere un riferimento sulle gomme, per avere una strategia forte e diverse opzioni per domani. Sarà una sfida, Verstappen partirà 6° e dovremo tenerlo dietro. Voglio comprendere a fondo la gara con i piloti. La partenza sarà importante, siamo veloci e abbiamo tenuto dietro la Mercedes per 15 giri. Abbiamo una grande velocità di punta, questa è stata la scelta del weekend e dobbiamo gestire questo pacchetto. La partenza è stata a dir poco aggressiva da parte di Max, anche Lewis è uscito di pista per superare Leclerc. Il primo giro sarà cruciale come sempre".