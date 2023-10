Lewis Hamilton ha chiuso 2° la Sprint di Austin: "Il passo di Verstappen al momento è incontrastabile, ma ci siamo avvicinati un po'. In gara lo avremo presto alle costole, ma spero di lottare con Norris e Leclerc. Poi se arriverà Max...". Guarda l'intervista. Oggi alle 21 la gara live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4k (canale 213) e in streaming su NOW

GP USA, HIGHLIGHTS SPRINT