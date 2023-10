Conto alla rovescia per la gara in Texas che scatterà alle 21 italiane. Davanti a tutti Leclerc dopo la pole di venerdì (21^ in carriera). Prima fila inedita completata da Norris con la McLaren (100 GP come Russell), poi la Mercedes di Hamilton. Dopo la vittoria nella Sprint Race di ieri, il campione del mondo Verstrappen scatterà dalla sesta casella al COTA. Le Aston e le Haas dalla pit-lane. Gara live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4k (canale 213) e in streaming su NOW GRIGLIA DI PARTENZA

Se amate il motorsport, non prendete impegni per questa sera! Alle 21 italiane la Formula 1 andrà in pista ad Austin, in Texas, per il diciottesimo appuntamento del Mondiale. Attesa enorme per la Ferrari che scatta dalla pole position con Charles Leclerc, mentre il campione del mondo Verstappen - ieri vincitore della Sprint - parte dalla sesta casella sulla griglia del Circuit OF The Americas. Gara live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4k (canale 213) e in streaming su NOW

il programma del GP Usa LIVE su Sky Ore 18.40: Paddock Live

Ore 19.15: Aspettando il GP

Ore 19.30: Paddock Live/Pre gara

Ore 21:00: Gara

Ore 22.50: Paddock Live/Post gara

Ore 23.30: Debriefing

Ore 00.30: Race Anatomy

La griglia di partenza del GP Usa: Aston e Haas dalla pit-lane Come detto, Leclerc ha riportato la Ferrari in pole position: il monegasco partirà in una prima fila inedita completata dalla McLaren di Norris. Subito dietro Hamilton su Mercedes e l'altra Rossa di Sainz. Solo sesto Verstappen, nona l'altra Red Bull di Perez. Le due Aston Martin partiranno invece dalla pit-lane e di fatto utilizzeranno la gara come un test: Alonso, infatti, tornerà a usare il fondo impiegato in Qatar mentre Stroll monterà il nuovo. Stessa scelta anche per la Haas: le due VF-23 dalla pit-lane per l'eccessivo degrado che ha imposto cambi di setup.

Cento GP per Russell e Norris Come ricordato dall'account social della F1, quella di stasera sarà una gara speciale sia per Lando Norris che per George Russell. I due britannici di McLaren e MErcedes, infatti, tagliano il traguardo dei 100 GP in carriera.

Si corre al COTA: Circuit Of The Americas Lungo 5.513 metri

20 curve

41 m la differenza di altitudine totale

56 i giri da percorrere in gara domenica

Le gomme per il GP Usa Pirelli per la gara di Austin ha portato mescole C2 come P Zero White hard, C3 come P Zero Yellow medium e C4 come P Zero Red soft.

Le previsioni meteo per il GP di Austin

Ancora bel tempo e caldo, ma con nuvolosità elevata. Si prevede che il vento da Sud aumenti fino a 15 Km/h con raffiche fino a 30 Km/h nel pomeriggio. GP: 32°C. Umidità intorno al 40%.