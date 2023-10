Dopo aver corso negli Stati Uniti, la Formula 1 arriva in Messico, Gran Premio di casa per Perez, a cui va la maggior parte del tifo. Il compagno del messicano, Verstappen, è in cerca della 16^ vittoria stagionale e della 6^ sul circuito Fratelli Rodriguez. I tifosi di Perez faranno sicuramente sentire il loro calore al secondo pilota Red Bull. Tutto il weekend in Messico è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

L’atmosfera sarà caliente, come dicono da queste parti. E non solo per numeri e passione che i messicani hanno già dimostrato di saper portare in pista in questi anni. Max Verstappen è arrivato qui dopo aver tagliato il magico traguardo delle 50 vittorie in carriera , inseguendo la sedicesima di questa stagione che sarebbe un record assoluto. E dal 2015 , quando il circuito dedicato ai fratelli Rodriguez è tornato ad ospitare la Formula Uno, ha già vinto ben quattro volte . Ma parte del pubblico messicano , che in Checo Perez , compagno di Max, vede un idolo assoluto , ha già fatto percepire come il tre volte Campione del Mondo potrebbe essere accolto qui, non proprio solo da vincitore.

Certo che le dichiarazioni di qualche settimana fa di Helmut Marko sulla differenza di concentrazione tra europei e sudamericani non ha aiutato. Le scuse sono arrivate, come un richiamo ufficiale da parte della FIA, ma non sembra essere bastato a calmare animi e illazioni. Tra i tifosi del pilota messicano c’è la convinzione infatti che la Red Bull non stia facendo di tutto per mettere Perez nelle stesse condizioni di Verstappen. Anche se basta guardare numeri e risultati di quest’anno per capire che il messicano non si sta aiutando nemmeno da solo, facendo nascere anche in maniera spontanea dubbi sul suo futuro considerando la macchina che ha per le mani. Già da un mese in Messico è partita la campagna #Racepect per ricordare che le battaglie devono rimanere solo in pista. Se basterà lo si scoprirà presto.