Bella e simpatica trovata della F1 che, in occasione del GP del Messico di questo fine settimana, ha trasformato la base della sua intro musicale in stile Maricahi per omaggiare il paese ospitante. E l'effetto non è niente male! Tutto il weekend di Città del Messico è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

GP MESSICO, LA DIRETTA DELLE LIBERE