GP Messico, domani qualifiche LIVE alle 23

Dopo il weekend di Austin, la Formula 1 si è spostata in Messico. Gli orari non saranno quelli tradizionali, ma cambieranno anche in questa occasione a causa del fuso: le qualifiche domani alle 23 e la gara domenica alle 21. Tutto il weekend in Messico è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

GP MESSICO, LA DIRETTA DELLE LIBERE