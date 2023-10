Lando Norris chiude al 2° posto le libere in Messico e si conferma il principale rivale di Verstappen per le qualifiche: "E' vero, siamo vicini alla Red Bull ma è solo venerdì e non possiamo entusiasmarci troppo. Abbiamo fatto un buon giro, da parte mia posso rosicchiare ancora qualcosa". Guarda l'intervista. Il fine settimana in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

GP MESSICO, HIGHLIGHTS DELLE LIBERE