È con un giro perfetto che Norris conquista la sua prima pole position stagionale a Barcellona, seconda in carriera dopo Russia 2021. Il britannico ha beffato Verstappen all'ultimo minuto fermando il crono a 1:11.383. Riviviamo gli ultimi attimi della magia di Norris al Montmelò. Il GP domenica alle 15: live su Sky e in streaming su NOW

GP SPAGNA, GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE