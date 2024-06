Lo scenario ora è davvero interessante perché dobbiamo capire cosa fa la Red Bull, al quarto weekend consecutivo con Verstappen mai davanti nelle libere. Come in Canda, si è acceso sia nel Q2 che nel Q3 in Spagna. Bene Norris, la Ferrari l’abbiamo messa in lotta per il passo visto venerdì e ottimi segnali anche da Mercedes. Ma la Red Bull è un punto interrogativo e questo rende l’attesa ancora più intensa. E se Mas vince fa una magia. Il GP di Spagna in diretta su Sky e in streaming su NOW

