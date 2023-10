Torna l'ora solare nel weekend del Messico

Alle 3 di stanotte, con le qualifiche del Messico già conclusa, le lancette andranno riportate un'ora indietro. Di fatto non cambia nulla nel weekend della F1, ma con l'ora solare guadagneremo un'ora di sonno in più. Un modo per essere anche più riposati e godersi appieno la gara di domencia sera alle 21. Il fine settimana del Mondiale è tutto live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

La notte italiana, con la quale ci prepariamo a vivere le qualifiche della F1 in Messico, è l'occasione per ricordare il ritorno dell'ora solare. Alle 3 del mattino, dopo che però sarà conclusa la caccia alla pole che scatta alle 23, le lancette andranno riportate un'ora indietro. Di fatto non cambia nulla nel sabato e nella domenica della Formula 1, ma il cambio permetterà di guadagnare un'ora di sonno in più. Un modo per essere anche più riposati e godersi appieno la gara di domenica sera in programma alle 21 in diretta su Sky.