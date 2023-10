Fred Vasseur fa il punto dopo il venerdì della Ferrari in Messico, con Leclerc 3° e Sainz 11°, con tanto equilibrio in pista: "Stiamo faticando tutti con il raffreddamento motore e freni, sarà un punto chiave del weekend. Siamo veloci, di solito c'è degrado: serve un compromesso e visti i giri di Leclerc sembra che l'abbiamo trovato". Il fine settimana in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

