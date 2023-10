Charles Leclerc fischiato dal pubblico messicano per il contatto con Perez, si difende: "Spiace, ma sono le gare. Non potevo andare da nessuna parte". Sulla gara, chiusa al 3° posto partendo dalla pole: "Abbiamo ottenuto il massimo, abbiamo sofferto con le hard. Oggi gli altri sono stati migliori di noi". Il Mondiale torna venerdì 3 in Brasile: tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

GP MESSICO, HIGHLIGHTS