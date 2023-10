Incredibile quanto accaduto nel giro di ricognizione prima del via del GP del Messico, quando Oscar Piastri si apre con il box: "Credo di avere un foglio infilato sotto il fondo. L'ho visto entrare e non è uscito". L'australiano rientra ai box ed, effettivamente, il foglio incriminato salta fuori... Guarda il video. Il GP è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

