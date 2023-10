Carlos Sainz analizza il 4° posto in Messico della Ferrari: "Si è visto che in gara manca qualcosa rispetto a Red Bull e Mercedes. E' difficile tenerli dietro. Le Mercedes fanno durare le gomme più di noi, sono più flessibili: stiamo lavorando su questo aspetto in vista del prossimo anno". Il Mondiale torna venerdì 3 in Brasile: tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

GP MESSICO, HIGHLIGHTS