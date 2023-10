Una qualifica che fa restare senza parole. O meglio, ce n'è una per descrivere il sabato delle due Ferrari: capolavoro. I piloti sono stati bravi a non commettere errori, perfetti nel primo run dove alla fine hanno ottenuto il tempo che gli ha consegnato la prima fila. Domenica il GP live alle 21 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS