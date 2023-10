Piacevole incursione a sorpresa di Alessandro Del Piero con Fabio Tavelli nello studio di Race Anatomy ora affidato alla conduzione di Davide Camicioli. Alex è un appassionato di Formula 1 e racconta un aneddoto adi tempi della sua Juventus sotto la guida dell'avvocato Gianni Agnelli. Il Mondiale torna la prossima settimana in Brasile, live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS DEL GP MESSICO