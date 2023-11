Un GP che appartiene alla memoria della F1 per tante ragioni. Penso a quello del 2008, ad esempio, quando Felipe Massa fu campione del mondo per pochi secondi fino ai sorpassi che permisero a Hamilton di battere il ferrarista di un solo punto. Una vicenda che è tornata di attualità perché Felipe ha chiesto la revisione del risultato dopo alcune rivelazioni di Ecclestone sulle mancate indagini del crashgate di Singapore. Tutto il weekend in Brasile è in diretta su Sky e in streaming su NOW

