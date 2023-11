La F1 fa tappa in Brasile per uno degli ultimi Gp della stagione, in attesa della gara di domenica 5 novembre dalle 18.00 (ore italiane), Charles Leclerc ne approfitta per una visita speciale alla Fodazione Senna. Il ferrarista racconta tutta l'emozione via social: "Il mio grande idolo. Un momento così speciale. Un enorme ringraziamento a Viviane, Lalalli e alla Fondazione Senna per avermi invitato"

