Forse questa volta ha lasciato tutti più che mai a bocca aperta. Per omaggiare il suo (e non solo) mito Ayrton Senna, Lewis Hamilton è arrivato al circuito di Interlagos con un outfit dedicato interamente al campione, con la sua immagine riportata sulla giacca e il resto del vestito che richiama i colori e la bandiera del Brasile (stampata sui pantaloni).

