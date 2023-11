Dopo quanto avvenuto nel precedente weekend di gara, in Brasile arriva la norma anti impeding in pit-lane. La FIA stabilisce che "i piloti possono crearsi uno spazio esclusivamente tra il semaforo della pit-lane e la linea del secondo settore" Cosa comporta e in cosa consite la nuova regola? Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW GP BRASILE, LA DIRETTA DELLE LIBERE

Lo stiamo dicendo da giorni: i titoli di Formula 1 saranno pure stati assegnati, ma il Mondiale ha ancora molto da dire. E non solo per la lotta al secondo posto nella classifica Costruttori o per raccogliere quante più informazioni utili per il prossimo campionato. La novità a Interlagos passa per quanto previsto nel Regolamento Sportivo, dove spunta quella che potremmo definire la "norma anti-impeding" in pit-lane.

Cos'è l'impeding e quando si verifica in pit-lane Cosa sia l'impeding è presto detto e anche facilmente intuibile: si verifica quando un pilota ostacola un altro durante un giro lanciato in qualifica o anche nelle prove libere. Di qui l'episodio può essere notato, investigato e sanzionato: nelle qualifiche la conseguenza dell'infrazione è una retrocessione in griglia, mentre nelle libere reprimenda o multa sono la conseguenza più frequente. Di impeding si parla anche per la pit-lane e, dopo quanto accaduto di recente in Messico, la FIA ha stabilito una nuova regola per evitarlo.

Cosa ha fatto la Federazione in passato e il "caso Messico" La FIA nel corso del tempo ha previsto varie modifiche per evitare problemi di impeding nel corso delle qualifiche. Di recente ha per esempio fissato un tempo limite per i giri in entrata e in uscita, ma questa scelta ha portato con sé un "effetto collaterale". Fino alla gara in Messico, infatti, non riuscendo a trovare uno spazio alle spalle degli avversari con il via del giro di preparazione, i piloti hanno provato a trovarlo in pit-lane. Cosa ha comportato questo? Stando sempre al caso del Messico, ne sono conseguiti forti rallentamenti o addirittura macchine che si fermavano praticamente all’uscita dalla pit-lane. Di qui una potenziale violazione delle regole sul non bloccare gli altri piloti, l'impeding appunto. E così Verstappen, Alonso e Russell sono stati notati dai commissari, ma poi non sanzionati.

E ora cosa prevede la norma sull'impeding in pit-lane? La nuova regola stabilisce che è severamente vietato ai piloti frenare i rivali nella fast-lane durante la qualifica e altresì individuato linee guida sui punti in cui i possono trovare i loro spazi. Il direttore di gara Niels Wittich ha specificato in proposito nelle sue note: "Come previsto dall’articolo 33.4 del Regolamento Sportivo, ai piloti non è consentito andare inutilmente piano, cosa che include l’arresto di una vettura nella fast-lane". E ha aggiunto: “Durante Shootout e qualifiche, i piloti possono crearsi uno spazio esclusivamente tra il semaforo della pit-lane e la linea di safety car 2" che si trova qualche decina di metri dopo quella di uscita dalla pit lane.