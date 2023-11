Carlos Sainz non nasconde la propria delusione dopo l'8° posto nelle qualifiche a Interlagos: "Siamo stati sfortunati con il maltempo, il vento ci ha condizionati. Siamo usciti tardi e come gli altri che sono dietro di me, siamo stati penalizzati dal meteo". Tutto il weekend in Brasile è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

