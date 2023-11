Alonso in Red Bull l'anno prossimo? È una voce di mercato che circola dal termine della gara in Messico che non ha mai avuto conferme smentita dal pilota spagnolo. A generarla è stato un tweet erroneamente interpretato poiché non citava alcun nome. A chiarilo lo stesso autore. Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

Al termine del Gran Premio del Messico sono circolate delle voci secondo le quali Alonso sarebbe destinato a lasciare l'Aston Martin per approdare in Red Bull nel 2024 . Il pilota spagnolo ha smentito la notizia : " Sono solo le solite voci di paddock messe in giro da persone che cercano di catturare un po' l'attenzione. Ma non mi piace partecipare a questo gioco", ha dichiarato a Motorsport aggiungendo: " Ci saranno delle conseguenze ".

La ricostruzione della vicenda (e la rabbia di Alonso)

Il rumor di mercato sarebbe nato in seguito a un tweet di un volto noto al paddock (nel video il post commentato da Carlo Vanzini e Roberto Chinchero durante la telecronaca delle libere in Brasile): "Non posso credere a quello che ho appena saputo...". Ma nessun riferimento a una persona nello specifico, cosa che ha portato a interpretare il tutto (sui social) come un possibile trasferimento di Alonso in Red Bull. L’autore del tweet ha subito specificato come non si stesse riferendo a uno scambio tra piloti. Le voci, però, non si sono placate: Helmut Marko, consigliere della Red Bull, ha dichiarato che è stato proprio il pilota a far circolare la notizia. Apriti cielo. Lo spagnolo, indispettito dalle affermazioni di Marko, ha smentito la notizia, affermando come lo metta in cattiva luce con i vertici di Aston Martin, con cui ha un contratto per l’anno prossimo. Anche Horner, team principal Red Bull, è stato categorico nel parlare della vicenda a Sky Sport F1: "Fernando non correrà con noi l'anno prossimo. Ha un contratto con Aston Martin".