Amici di Sky, appassionati di F1, il Mondiale è in Brasile. Dalle 19 via alle qualifiche un weekend che domani propone il format della Sprint per l'ultima volta in questa stagione. In tv diretta Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW. Qui il nostro LIVE BLOG con il monitor dei tempi.