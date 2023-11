Un tifoso d'eccezione tiene d'occhio il GP del Brasile: è Jannik Sinner, che ha pubblicato nelle storie del proprio profilo Instagram la griglia di partenza per la gara di domenica. Il tennista italiano, con una passione per i motori trasmessagli dal padre, ha più volte dichiarato di essere fan della Formula 1 e di correre sui kart nel tempo libero. Tutto il weekend del GP Brasile è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW