Dopo la squalifica ad Austin, la Mercedes ha alzato l'assetto per non rischiare. Si vedeva perché non c'erano scintille dal fondo. Lo scorso anno qui avevano vinto con Russell: è incredibile, da un anno all'altro sembrano un team diverso. Il Mondiale torna tra due settimane a Las Vegas in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP BRASILE, GLI HIGHLIGHTS