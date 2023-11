Tutta la delusione di Charles Leclerc nel team radio subito dopo l'incidente che lo ha messo fuori causa nel giro di formazione del GP del Brasile. Un episodio clamoroso, un colpo di scena prima del via, la cui motivazione dovrebbe essere legata a un problema idraulico. Il pilota, come detto, via radio appare molto affranto: "Perché sono così sfortunato?". E poi a Sky: "Forse un viaggio a Lourdes..."

LECLERC: "FORSE UN VIAGGIO A LOURDES..."