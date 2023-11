Carlos Sainz commenta il 6° posto nel GP del Brasile: "Siamo nella posizione che meritiamo. Aston era più veloce di noi, in piste come queste recuperano il ritmo. Red Bull e McLaren sono di un altro pianeta". Il Mondiale torna tra due settimane a Las Vegas in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP BRASILE, GLI HIGHLIGHTS