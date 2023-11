GP Las Vegas, la gara domenica alle 7 LIVE su Sky

La Formula 1 torna negli Stati Uniti dal 16 al 19 novembre. Si corre a Las Vegas, un luogo suggestivo, ricco di spettacolo dentro e fuori la pista. Circuito cittadino, con caratteristiche favorevoli alla Ferrari. Giovedì si entra subito nel vivo con la conferenza piloti alle 12. Qualifiche in programma sabato alle 9. Domenica la gara sarà in esclusiva dalle 7 (repliche alle 10, 17 e 20), tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

FOTO. LA LIVREA DELLA FERRARI PER LAS VEGAS