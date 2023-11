Grande attesa per l'evento a Las Vegas, che vede per la prima volta Liberty Media nel ruolo di promotore e organizzatore. Un imponente investimento con strutture nuove e destinate ad ospitare anche gli uffici della F1: 280 milioni di dollari il costo per realizzarle. Prevista una cerimonia d’apertura alla Super Bowl e una lunghissima la lista di vip. E c’è anche la possibilità di sposarsi. La gara domenica in esclusiva dalle 7 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW