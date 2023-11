Il monegasco nella giornata d'apertura del GP a Las Vegas: "Di solito al casinò c'è sempre il rosso o il nero, qui sarà più difficile con 20 macchine in gara. E comunque io punto sempre sul Rosso". Gara domenica in esclusiva dalle 7 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

GUIDA TV