Verstappen campione del mondo per la quarta volta consecutiva. Così Vicky Piria: "Ha fatto qualcosa di stratosferico. Ha vinto il titolo nonostante non avesse la macchina migliore e nonostante il terremoto interno della Red Bull. E' successo di tutto, ma lui è andato avanti alzando l'asticella". Guarda il video. Il Mondiale torna in Bahrain domenica 1 dicembre: tutto su Sky e in streaming su NOW

GP LAS VEGAS, HIGHLIGHTS - VERSTAPPEN CAMPIONE: LO SPECIALE