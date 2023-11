Clima di festa per il ritorno della F1 a Las Vegas e in parte anche di "rompete le righe" per il penultimo GP della stagione. Il campione del mondo scherza con Leclerc nel corso delle interviste: "Se Charles avrà più possibilità di me in qualifica dovete chiederlo a lui". E lo chiama accanto a sé: "Loro più bravi di noi in qualifica? Noi massaggiamo le gomme". E il ferrarista: "Ma qui fa freddo, non so se basterà...". GP domenica alle 7 live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW