COSA è SUCCESSO

Non è cominciato nel migliore dei modi il venerdì a Las Vegas: prima sessione durata 9' per i danni alla Ferrari di Sainz dopo il passaggio su un tombino. Lo spagnolo è stato costretto a fermarsi in pista e, dopo la bandiera rossa, la sessione è stata chiusa definitivamente. In Ferrari corsa contro il tempo per metterlo in pista in una seconda sessione durata 90'. Problemi ci sono satati anche ad altre vetture VIDEO DELL'IMPATTO - SAINZ, DANNO E BEFFA: PENALITA'