Non è cominciato nel migliore dei modi il venerdì a Las Vegas: prima sessione durata pochi minuti per i danni alla Ferrari di Sainz dopo il passaggio su un tombino. Lo spagnolo è stato costretto a fermarsi in pista e, dopo la bandiera rossa, la sessione è stata chiusa definitivamente. Carlos potrebbe non ripartire. Problemi anche ad altre vetture. Controlli FIA e l'ipotesi del cemento saltato dalla cornice del tombino incriminato. FP2 prolungate: dureranno 90'

VIDEO. L'IMPATTO DI SAINZ CON IL TOMBINO