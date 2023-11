i precedenti

La questione sicurezza torna in voga a Las Vegas, dove un tombino salta dall'asfalto e crea danni ad alcune vetture, tra cui la Ferrari di Carlos Sainz. Ma non è la prima volta in Formula 1: da Monte-Carlo a Baku, ecco i precedenti. GP domenica alle 7 live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW CASO TOMBINO: RICOSTRUZIONE - SAINZ, DANNO E BEFFA