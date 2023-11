L'incidente a Carlos Sainz nelle Libere 1 ha monopolizzato anche la conferenza stampa dei team principal. Toto Wolff prende le difese degli organizzatori: "Questo GP eleva il nostro sport a uno standard di grandezza mai avuto. Era solo un tombino, è già successo in passato. In fondo abbiamo solo saltato una sessione di FP1...". GP domenica alle 7 live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Toto Wolff minimizza l'incidente che ha coinvolto Carlos Sainz, finito sopra un tombino nelle prime libere di Las Vegas e trovatosi con enormi danni alla sua SF-23.

“Non è successo niente. Siamo solo al giovedì pomeriggio, abbiamo avuto una sessione di prove libere che è stata cancellata - ha detto il team principal della Mercedes in conferenza stampa - Ma il tombino sarà sigillato e nessuno ne parlerà più a partire da domani. Pensare il contrario è totalmente ridicolo. Sono solo delle FP1, come possiamo parlare male di un evento che, invece, fissa nuovi standard. Era già successa in passato. Bisogna dare credito a chi ha organizzato questo gran premio, ora il nostro sport è a un livello di grandezza mai avuto in passato”.