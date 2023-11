A Las Vegas le sessioni di prove libere continuano ad essere caratterizzate da situazioni "anomale": dopo il tombino di venerdì, FP3 di sabato chiuse con anticipo per una gomma persa dalla Williams di Albon dopo un contatto con il muro. Situazione insidiosa, ma tutto è filato liscio. Il fine settimana della F1 in Nevada live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

