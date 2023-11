E' di Leclerc la prima pole position sul Las Vegas Street Circuit con 1:32.726. Il monegasco partirà dalla prima posizione in gara per la 5^ volta in stagione. Alle sue spalle, il compagno di squadra Sainz, che però dovrà scontare 10 posizioni di penalità e scatterà dunque 12°. Ecco il giro della pole commentato da Carlo Vanzini. Domenica il GP alle 7 live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

GP LAS VEGAS, HIGHLIGHTS QUALIFICHE