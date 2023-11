Logan Sargeant è tra le sorprese delle qualifiche a Las Vegas: l'americano, che per la prima volta ha disputato le Q3, ha terminato la sessione in 7^ posizione. Domani partirà dalla sesta casella grazie alla penalità di Sainz. Il pilota Williams non si trattiene e nel team radio non riesce a trattenere l'emozione. Domenica il GP alle 7 live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

