Straordinario Charles Leclerc, che strappa la pole n°23 della carriera a Las Vegas. Sainz, secondo nelle qualifiche, sconterà dieci posizioni di penalità e partirà 12°. In prima fila Verstappen, davanti a Russell e Gasly. Disastro McLaren, con entrambe le vetture eliminate nel Q1 e Piastri terz'ultimo. Penalizzato anche Stroll, partirà 19°. GP domenica alle 7 live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

GP LAS VEGAS: HIGHLIGHTS QUALIFICHE