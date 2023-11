Carlos Sainz chiude 6° e in rimonta il GP di Las Vegas, ma non può essere soddisfatto: "Oggi avevamo il passo per vincere, ma partendo a centro gruppo è stata una gara difficile. In generale è un weekend da dimenticare. Salvo i punti presi, ora andiamo ad Abu Dhabi a battere la Mercedes. Anche per quanto accaduto qui...". Il Mondiale si chiude domenica: in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

GP LAS VEGAS, HIGHLIGHTS