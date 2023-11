Leclerc (10) campione del mondo nei cuori degli appassionati. Vince il solito Verstappen (9) nonostante la penalizzazione al via, mentre il compagno di squadra Perez (6,5) viene sorpassato dal Ferrarista all'ultimo giro. Rimonta per Sainz (6,5). Il Mondiale torna la prossima settimana per l'ultimo round ad Abu Dhabi: tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS DELLA GARA