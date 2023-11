Inizialmente critico nei confronti del weekend di gara a Las Vegas, giudicato troppo spettacolare e poco sportivo, Max Verstappen sembra avere un'opinione diversa dopo la vittoria del GP. L'olandese canta un classico di Elvis nel team radio al termine della gara: "Viva Las Vegas". E come Perez ha indossato una tuta celebrativa del Re del rock. Il Mondiale si chiude domenica prossima ad Abu Dhabi: su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

Il ritorno della Formula 1 a Las Vegas era atteso da molti per la spettacolarità dell'evento (il cui costo si è aggirato attorno ai 480 milioni di dollari) e delle iniziative organizzate nel paddock. Chi non sembrava apprezzare particolarmente questo ritorno o meglio lo show che ha gravitato attorno ad esso, era Max Verstappen. Nelle dichiarazioni del giovedì il campione del mondo non ha lasciato spazio a tante interpretazioni: "Mi concentrerò sulla performance, non mi piace il contorno, anche se so che in alcuni casi ne fa parte. Diciamo che non riscuote il mio interesse". La pista, invece, "non la trova molto interessante". Poi, però, qualcosa è cambiato.